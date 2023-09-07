По словам Медведева-старшего, украинцы на захваченных Россией территориях якобы испытывают трудности при оформлении документов и социальных выплат.

Сын заместителя председателя Совета Безопасности РФ Илья Медведев занимался незаконной "паспортизацией" граждан Украины на временно оккупированных территориях. В частности, он контролировал процесс создания портала, через который украинцы получают российские паспорта.

"Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением Генерального совета "Единой России" в мае этого года", - сообщили в партии "Единая Россия".

О завершении разработки портала 7 сентября заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. По его словам, украинцы на захваченных Россией территориях якобы испытывают трудности при оформлении документов и социальных выплат.

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Принудительная "паспортизация" на оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, захватчики на оккупированных территориях применяют различные методы принуждения для навязывания российских паспортов. В частности, гауляйтер оккупационной администрации пгт Лазурное Херсонской области Александр Дудка заявил, что у него есть список детей, которые не ходят в "российскую" школу и пообещал привлечь их родителей к административной и уголовной ответственности.

Также рашисты на временно оккупированных территориях Украины запрещают приходить в школу тем старшеклассникам, у которых нет российских паспортов.

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