Ранее премьер Словакии оскандалился "шуткой" о Закарпатье в контексте поставки вакцины от коронавируса.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отреагировал на неудачную шутку премьер-министра страны Игоря Матовича об украинском Закарпатье.

На своей странице в Facebook словацкий министр написал, что извинился за слова премьера.

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"Общался сегодня с украинским коллегой, главой МИД Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словакии Игоря Матовича в адрес Украины", - написал он.

Корчок добавил, что имел конструктивный разговор с Кулебой несколько дней назад в Киеве о дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

Что сказал премьер Словакии Матович о Закарпатье

Ранее в эфире словацкой радиостанции Radio Express ведущий спросил у премьера Словакии Матовича, что тот пообещал РФ в обмен на поставки вакцины Sputnik V.

Матович сперва ответил: "Закарпатскую Украину", но потом сказал, что оговорился, и добавил, что "ничего не обещал", но отметил необходимость обеспечения Словакии вакциной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вышеуказанное некорректное высказывание Матовича портит отношения Украины и Словакии.

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Автор: Юрий Годован