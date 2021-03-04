Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отреагировал на неудачную шутку премьер-министра страны Игоря Матовича об украинском Закарпатье.
На своей странице в Facebook словацкий министр написал, что извинился за слова премьера.
Читайте такжеВ МИД требуют извинений от премьера Словакии за "шутку" о Закарпатье и России
"Общался сегодня с украинским коллегой, главой МИД Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словакии Игоря Матовича в адрес Украины", - написал он.
Корчок добавил, что имел конструктивный разговор с Кулебой несколько дней назад в Киеве о дальнейшем развитии отношений между двумя странами.
Что сказал премьер Словакии Матович о Закарпатье
- Ранее в эфире словацкой радиостанции Radio Express ведущий спросил у премьера Словакии Матовича, что тот пообещал РФ в обмен на поставки вакцины Sputnik V.
- Матович сперва ответил: "Закарпатскую Украину", но потом сказал, что оговорился, и добавил, что "ничего не обещал", но отметил необходимость обеспечения Словакии вакциной.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вышеуказанное некорректное высказывание Матовича портит отношения Украины и Словакии.
Главные новости Украины и мира на утро 4 марта
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram