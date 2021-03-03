Матович пошутил, что пообещал России Закарпатье в обмен на вакцину.

Словацкий премьер Игорь Матович некорректно отшутился на претензию по закупке правительством несертифицированной европейским регулятором российской "антиковидной" вакцины.

Инцидент произошел в эфире Radio Expres, цитирует Европейская правда.

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У главы правительства поинтересовались, что глава правительства пообещал России за поставку миллионов доз вакцины Sputnik V, на что Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Этой фразой он несколько озадачил журналиста.

Потом политик дал понять, что это была шутка, и посетовал, что договоренности с Кремлем автоматически означают предательство.

"Они ничего от меня не хотели", – заявил Матович.

Скандал с российской вакциной в Словакии

Как пишет Euractiv, Словакии на грани распада после того, как две партии заявили о выходе из правящей коалиции в связи с закупкой 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.

Председатель партии Za Ludí ("За народ") Вероника Ремишова публично выразила свое несогласие с участием премьера страны Игоря Матовича в пресс-конференции по поводу доставки вакцины из России. Министр экономики и глава партии свободы и солидарности (SaS) Рихард Сулик тоже раскритиковал закупку российского препарата и не исключил возможности выхода из коалиции. Сам премьер Словакии не считает российскую вакцину проблемой.

В случае выхода из коалиции этих двух политических сил парламентское большинство в стране распадется. И это, вероятнее всего, приведет к досрочным выборам.

«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: УНИАН