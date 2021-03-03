Словацкий премьер Игорь Матович некорректно отшутился на претензию по закупке правительством несертифицированной европейским регулятором российской "антиковидной" вакцины.
Инцидент произошел в эфире Radio Expres, цитирует Европейская правда.
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У главы правительства поинтересовались, что глава правительства пообещал России за поставку миллионов доз вакцины Sputnik V, на что Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Этой фразой он несколько озадачил журналиста.
Потом политик дал понять, что это была шутка, и посетовал, что договоренности с Кремлем автоматически означают предательство.
"Они ничего от меня не хотели", – заявил Матович.
Скандал с российской вакциной в Словакии
Как пишет Euractiv, Словакии на грани распада после того, как две партии заявили о выходе из правящей коалиции в связи с закупкой 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.
Председатель партии Za Ludí ("За народ") Вероника Ремишова публично выразила свое несогласие с участием премьера страны Игоря Матовича в пресс-конференции по поводу доставки вакцины из России. Министр экономики и глава партии свободы и солидарности (SaS) Рихард Сулик тоже раскритиковал закупку российского препарата и не исключил возможности выхода из коалиции. Сам премьер Словакии не считает российскую вакцину проблемой.
В случае выхода из коалиции этих двух политических сил парламентское большинство в стране распадется. И это, вероятнее всего, приведет к досрочным выборам.
«Спутник V»: российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
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