Шуфрич считает, что министр здравоохранения должен нести ответственность за смерти граждан от коронавируса, а Ляшко считает риторику депутата попыткой получить политические дивиденды.

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич назвал министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко "подлецом", а тот, в свою очередь, припомнил одиозному политику тушение пожаров лопатами.

Соответствующие заявления прозвучали в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала 1+1.

"Я скажу вам честно, вы просто подлец на этой должности", - заявил Шуфрич.

Ведущая программы "Право на власть" Наталия Мосейчук попыталась успокоить Шуфрича словами, что "весь мир театр, и все в нем актеры".

Депутат обвинил Ляшко в большом количестве смертей граждан от коронавируса.

"В смерти 66 тысяч 204 наших граждан больше половины - это ваша личная вина, сначала как главврача, а потом как министра", - сказал Шуфрич.

Также политик пригрозил Ляшко ответственностью за "бестолковость".

"Если не при этой власти, то 100% при следующей", - заявил Шуфрич.

В свою очередь, министр здравоохранения поблагодарил своих родителей за воспитание. Он попросил не обращать внимания на слова Шуфрича, который будучи раньше министром по чрезвычайным ситуациям "лопатами тушил пожары" (речь идет о тушении пожара при участии Шуфрича и президента Виктора Ющенко в Херсонской области в 2007 году - ред.).

Ляшко отметил, что в сентябре-октябре благодаря вакцинации удалось спасти 3 тысячи 450 людей.

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Министр попросил не путать такие понятия как летальность, смертность и ежедневное количество случаев заболеваний у людей, у которых был выявлен коронавирус.

"Все меня прекрасно поймут, о чем я говорю. А кто хочет получать какие-то определенные политические дивиденды, то хотел бы сказать: извините, но сегодня вы не тут (не при власти - ред.), и не об этом мы должны говорить. Мы сегодня должны говорить о том, что происходит, и что должны мы сделать. Мы должны использовать свой шанс и сделать прививку", - заявил Ляшко.

Напомним, Шуфрич заявил, что его жена сначала вакцинировалась российской вакциной "Спутник V", а потом сменила вакцину на Johnson.

Автор: Виталий Саенко