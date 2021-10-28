Сам Нестор Шуфрич вакцинировался CoronaVac.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что его жена сначала вакцинировалась российской вакциной "Спутник V".

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Буквально четыре дня назад я получил отрицательный тест. Болел я впервые за полтора года пандемии. Было подозрений больше, но болел первый раз после вакцинации CoronaVac. Я отказался от Pfizer, которым дали возможность вакцинироваться народным депутатам... Жена (прививалась вакциной) Johnson. Откровенно сейчас скажу - перед этим "Спутником". И моя четырехлетняя дочь заболела", - заявил Шуфрич.

Вакцина "Спутник V": что известно

Вакцину "Спутник V" - первую в мире против новой коронавирусной инфекции - зарегистрировали в России 11 августа 2020 года, а ее применение для пожилых людей в РФ одобрили в конце декабря. В основе вакцины используется аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса.

Читайте такжеReuters узнал, почему ЕС не спешит регистрировать "Спутник V"Первой страной, одобрившей использование "Спутника V", не дожидаясь решения Еврокомиссии, стала Венгрия. Однако вакцина так и не снискала одобрения ВОЗ.

Этим летом сообщалось, что ВОЗ обеспокоена методами производства российской вакцины на одном из заводов. А в Уфе работники завода ОАО "Фармстандарт-Уфавита", которое производит вакцину, массово отказываются делать ею прививки.

Тем временем новые правила для въезда в США иностранных граждан, привитых от коронавируса, не позволяют пересечение границы лицам, которые вакцинировались "Спутником V". Делегация РФ не поедет и на осеннюю сессию ПАСЕ, поскольку Франция не признает российскую вакцину.

Автор: Виталий Саенко