В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает штрафовать за публичные оскорбления правоохранителей, а также увеличить штрафы за мелкое хулиганство, неповиновение правоохранителям и призывы к невыполнению их распоряжений.

Верховная Рада может рассмотреть законопроект, который предусматривает привлечение к административной ответственности за оскорбление правоохранителей.

Проект закона №5050-1, зарегистрированный 24 февраля, инициировали народные депутаты фракции партии «Слуга народа» Вячеслав Медяник, Дмитрий Припутень, Максим Павлюк, депутат от группы «Доверие» Владимир Арешонков и член фракции партии «ОПЗЖ», заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка.

За публичное оскорбление сотрудника полиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего или пограничника во время выполнения ими служебных обязанностей предлагают штрафовать от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или назначать 20 до 30 часов общественных работ.

Читайте такжеРада увеличила штрафы за "пьяное" вождение и нарушение ПДДАвторы законопроекта также призывают:

увеличить штрафы за злостное неповиновение правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей (вместо 136-255 грн — от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850-1700 грн или общественные/исправительные работы),

увеличить штрафы за мелкое хулиганство (вместо 51-119 грн — 170-510 грн),

увеличить штрафы за публичные призывы к неисполнению законных распоряжений правоохранителей, если это приводит к нарушению общественного порядка (510-850 грн или общественные/исправительные работы).

Ранее, 8 февраля, похожий законопроект №5050 зарегистрировал депутат от фракции партии «Слуга народа» Владимир Крейденко. В частности, он предлагает расширить Кодекс Украины об административных правонарушениях понятием «оскорбление чести и достоинства сотрудника Национальной полиции Украины, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего», что предполагает умышленные публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, либо осквернение униформы.

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Автор: Катерина Комолова