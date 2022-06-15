Главы государств продемонстрируют свою поддержку предоставления Украине статуса кандидата.

Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц приедут в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрирует солидарность с Украиной.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой высокопоставленных дипломатов и официальных лиц в европейских столицах.

Визит состоится накануне оценки Еврокомиссией того, следует ли Украине предоставить статус кандидата в члены ЕС, решение, которое лидеры блока обсудят на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

По словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом, Брюссель, вероятно, скажет, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС при условии, что она проведет ряд реформ, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с широко распространенной коррупцией.

Страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, следует ли рассматривать эти реформы как предварительное условие до того, как Украина станет кандидатом в члены ЕС, или следует отметить контрольный список реформ перед следующим шагом на пути к ЕС — официальным открытием переговоров о вступлении, что также потребует единогласия среди государств-членов ЕС.

Визит Макрона, Шольца и Драги необходим для сбора достаточной поддержки для варианта предоставления статуса кандидата в члены ЕС уже сейчас, а список реформ, которые необходимо выполнить, предоставят на более позднем этапе, объясняют собеседники издания.

Ранее СМИ сообщали о намерениях глав Италии, Франции и Германии приехать в Киев к Зеленскому, но публично это информация руководствами стран не подтверждалась.

Итальянская газета La Stampa писала, что Макрон, Шольц и Драго могут посетить украинскую столицу 16 июня.

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