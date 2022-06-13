Лидеры трех стран ЕС в ближайшие дни приедут в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги посетят Украину в четверг, 16 июня.

Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Совместный визит лидеров трех стран Евросоюза состоится перед саммитами G7 и НАТО. Как передает СМИ, таким образом они намерены обозначить поддержку трех крупнейших стран ЕС украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Как известно, ни один из трех лидеров не был в Киеве после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале. В то же время Украину с 24 февраля уже успели посетить ряд мировых лидеров, в том числе из США и Канады.

Ранее СМИ писали, что во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar. Предполагалось, что о передаче второй партии Макрон, возможно, объявит во время своего визита в Украину. Позже в Париже это опровергли.

По словам российского публициста Андрея Пионтковского, руководство Франции и Германии якобы боится победы Украины в войне с РФ.

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