Эммануэль Макрон в Румынии провел встречу с союзниками по НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон подталкивает Киев к переговорам с оккупантами.

Об этом он заявил во время визита в Румынию - его цитирует Radio Free Europe Radio Liberty.

"Мы сделаем все, чтобы остановить армию РФ, помочь украинцам и их армии и продолжать переговоры", – сказал Макрон во время встречи с союзниками на базе НАТО вблизи румынского черноморского порта.

"Нам нужно поддержать Украину. С первого дня Франция четко сказала, что Россия является агрессором. Но мы должны быть четкими: мы не воюем с Россией. Украинскому президенту и его чиновникам придется вести переговоры с Россией", - добавил французский лидер.

Напомним, что Макрон объявил начало эпохи военной экономики во Франции. Также президент Франции прибудет в Киев впервые после начала широкомасштабной войны.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие для того, чтобы Украина вернулась к переговорам с Россией.

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