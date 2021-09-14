Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предложил заменить кириллицу в Украине латиницей.

Премьер-министра Дениса Шмыгаля спросили, что он думает о возможном переходе Украины на латиницу. В ответ он рассмеялся.

Это произошло во время пресс-конференции премьера, которая проходит сегодня.

Ранее с соответствующей идеей выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Отвечая на вопрос, Шмыгаль не смог сдержать улыбку.

"Я предлагаю просто спросить у господина Данилова, уточнить, если вам интересно. Он даст все ответы. Спасибо", - сказал глава правительства журналистке, которая задала вопрос.

Переход на латиницу в Украине: суть вопроса

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украине нужно избавляться от кириллицы и перейти на латиницу. Он также предложил предоставить официальный статус английскому языку в Украине.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сказал, что заявление Данилова о латинице является не обоснованным разговором, а не инициативой.

В Институте украинского языка НАН идею перехода на латиницу назвали нонсенсом.

Напомним, еще в конце марта 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность начать обсуждать вопрос возможного использования латиницы наряду с кириллицей. Климкин подчеркивал, что нужно работать на то, что объединяет страну.

Автор: Юрий Годован