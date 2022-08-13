Дипломат добавил, что "никто не предлагает запрещать тем немногим россиянам, которым может понадобиться убежище".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал недовольным россиянам совет. Дипломат подсказал возмущенным из-за визового бана гражданам РФ направить свои жалобы в Кремль.

Об этом глава МИД Украины написал в своем микроблоге в Twitter-аккаунт.

"Россияне, недовольные перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы в Кремль и более 70% своих соотечественников, поддерживающих войну", - говорится в сообщении.

Кроме того, дипломат добавил, что "никто не предлагает запрещать тем немногим россиянам, которым может понадобиться убежище или гуманитарный въезд".

Как ранее сообщал УНИАН, Эстония планирует аннулировать выданные россиянам шенгенские визы и отказать им во въезде в страну. Также страна запретила выдачу временных виз на проживание или обучение гражданам РФ.

Кроме того, сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал страны ЕС ограничить выдачу виз россиянам и беларусам.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц скептически относится к прекращению выдачи шенгенских виз россиянам. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением Шольца и напомнил, что россияне в основном поддерживают войну, болеют за ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев.

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