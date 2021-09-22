Нардеп от партии "Слуга народа" считает, что первому помощнику президента "просто повезло".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Как известно, сегодня, 22 сентября, неизвестные обстреляли авто, в котором находился политик. Пострадал его водитель.

Своим мнением о случившемся он поделился в кулуарах Верховной Рады.

Тищенко шокирован покушением на Шефира и утверждает, что первому помощнику Зеленского повезло. Более того, случившееся он назвал "беспределом".

"Это просто политический беспредел! Просто повезло, Сергей родился в рубашке и ангелы его берегут", - заявил Тищенко.

Ранее корреспонденту УНИАН удалось дозвониться до Шефира, однако он не стал комментировать инцидент. По словам политика, сейчас ему "не до этого".

Покушение на Шефира также прокомментировали в СБУ. Помимо этого, уже появилось фото обстрелянного авто, в котором находился первый помощник Зеленского.

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Автор: Полина Кузенко