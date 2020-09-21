В понедельник, 21 сентября, студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко провели акцию протеста под стенами красного корпуса из-за проведенного партией «Слуга народа» съезда на территории университета.
Стрим с места проведения акции транслировался на Facebook-странице "Красный Губер".
"Мы хотим узнать четкий ответ на вопрос: почему произошло нарушение закона", - рассказал один из участников акции, подчеркнув, что "Слуга народа" нарушила статью 32 закона Украины "Об образовании".
"Ну и конечно, есть требование относительно того, чтобы против вышедших студентов не применялись репрессии. Это любимый метод администрации Шевченко - обычное простое отчисление", - отметил автор стрима.
В акции, в частности, принял участие глава студпарламента университета Владимир Ляшенко. Он подчеркнул, что позиция СПУ является аполитической.
"Вчера произошло не просто нарушение закона об образовании, вчера состоялось наступление на автономию нашего университета", - отметил один из студентов.
Читайте такжеВ "Слуге народа" ответили на обвинения в политической агитации на территории университета
Конференция "Слуги народа" 20 сентября
- 20 сентября в КНУ им. Тараса Шевченко состоялась конференция Киевской городской организации партии «Слуга народа», на которой официально был выдвинут кандидат от политсилы на пост Киевского городского головы на выборах 25 октября – Ирина Верещук, и утверждены кандидаты в депутаты Киевсовета от «Слуги народа».
- Список СН на выборах в Киевсовет возглавила общественная активистка и жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба. Были представлены и другие «фронтмены» списка кандидатов, среди которых и те, которые не вошли в первую десятку партийного списка. В частности, это юрист Анна Маляр, председатель Совета по урбанистике Виталий Селик, президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин, председатель городской организации партии "СН", народный депутат Николай Тищенко. В свою очередь, Верещук на мероприятии представила 10 первоочередных шагов для решения проблем столицы.
- Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко обвинил партию "Слуга народа", которая провела свой съезд на территории университета, в нарушении норм действующего законодательства Украины.
"Обращаем внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях", - говорится в заявлении студпарламента.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram