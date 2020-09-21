В воскресенье партия "Слуга народа" провела съезда на территории красного корпуса КНУ.

В понедельник, 21 сентября, студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко провели акцию протеста под стенами красного корпуса из-за проведенного партией «Слуга народа» съезда на территории университета.

Стрим с места проведения акции транслировался на Facebook-странице "Красный Губер".

"Мы хотим узнать четкий ответ на вопрос: почему произошло нарушение закона", - рассказал один из участников акции, подчеркнув, что "Слуга народа" нарушила статью 32 закона Украины "Об образовании".

"Ну и конечно, есть требование относительно того, чтобы против вышедших студентов не применялись репрессии. Это любимый метод администрации Шевченко - обычное простое отчисление", - отметил автор стрима.

В акции, в частности, принял участие глава студпарламента университета Владимир Ляшенко. Он подчеркнул, что позиция СПУ является аполитической.

"Вчера произошло не просто нарушение закона об образовании, вчера состоялось наступление на автономию нашего университета", - отметил один из студентов.

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Конференция "Слуги народа" 20 сентября

20 сентября в КНУ им. Тараса Шевченко состоялась конференция Киевской городской организации партии «Слуга народа», на которой официально был выдвинут кандидат от политсилы на пост Киевского городского головы на выборах 25 октября – Ирина Верещук, и утверждены кандидаты в депутаты Киевсовета от «Слуги народа».

Список СН на выборах в Киевсовет возглавила общественная активистка и жена министра иностранных дел Украины Евгения Кулеба. Были представлены и другие «фронтмены» списка кандидатов, среди которых и те, которые не вошли в первую десятку партийного списка. В частности, это юрист Анна Маляр, председатель Совета по урбанистике Виталий Селик, президент Ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин, председатель городской организации партии "СН", народный депутат Николай Тищенко. В свою очередь, Верещук на мероприятии представила 10 первоочередных шагов для решения проблем столицы.

Студенческий парламент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко обвинил партию "Слуга народа", которая провела свой съезд на территории университета, в нарушении норм действующего законодательства Украины.

"Обращаем внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях", - говорится в заявлении студпарламента.

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Автор: УНИАН