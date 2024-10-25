В последнее время наиболее проблемные соседи Китая были его мнимыми друзьями.

Направление войск армии КНДР на войну России против Украины беспокоит Китай. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание напоминает, что на этой неделе Китай и Индия объявили о соглашении по уменьшению напряженности и восстановлению взаимного патрулирования вдоль спорной границы.

"Это приятная новость для Пекина, но в последнее время его самыми неприятными соседями стали его давние друзья: Северная Корея и Мьянма вызывают волнение и даже гнев среди китайских чиновников", - говорится в материале.

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Отмечается, что Китай официально не прокомментировал недавние сообщения о том, что северокорейские войска направляются в Украину, чтобы воевать на стороне России, но "это вызывает настоящее беспокойство в Пекине":

"Китай пытался одновременно предложить риторическую - и в определенной степени материальную - поддержку России, не разрушая ее связей с Западом. Действия Северной Кореи, безусловно, переходят эту грань".

Авторы подчеркивают, что Северная Корея является единственным договорным союзником Китая, а их соглашение о взаимной обороне датируется 1961 годом. При этом Пхеньян является номинально идеологическим партнером Пекина, но их отношения "давно сказываются напряжением".

"Жители Северной Кореи возмущаются тем, что Китай позиционирует себя как старшего коммунистического брата для меньшей нации - примерно так же, как китайцы начали возмущаться на Советский Союз", - пишут авторы.

По данным СМИ, за закрытыми дверями лидеры Северной Кореи иногда повторяют то, что Япония является "столетним врагом", тогда как Китай является "тысячелетним врагом", имея в виду исторический империализм Китая на Корейском полуострове. Лидер КНДР Ким Чен Ын вроде бы сам использовал подобную формулировку.

"Новость об Украине также появилась на фоне того, что китайские эксперты выражают обеспокоенность ростом агрессии Северной Кореи против Южной Кореи. Частично это беспокойство заключается в том, что теперь Пхеньян может использовать потребность Москвы в союзниках, чтобы использовать Кремль против Пекина, уменьшая и без того ограниченные рычаги влияния Китая на Северную Корею", - резюмирует издание.

Войска КНДР на войне в Украине - последние новости

В пятницу стало известно, что Северная Корея планирует отправить в Россию дополнительные войска. Об этом сообщило издание Bloomberg. Такими данными с союзниками поделилась разведка Южной Кореи, которая следит за процессами, связанными с передислокацией сил.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что первые подразделения войск КНДР уже прибыли в зону боевых действий в Курской области РФ. В целом же в Россию уже прибыло около 12 тысяч военных КНДР, включая 500 офицеров и трех генералов.

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