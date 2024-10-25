КНДР планирует отправить в Россию дополнительные войска, - Bloomberg

Такими данными с союзниками поделилась разведка Южной Кореи, которая следит за процессами, связанными с передислокацией сил.

Северная Корея планирует направить дополнительные войска в Россию, сообщили южнокорейские разведывательные источники. По их данным, первая группа из 1500 элитных военных уже проходит обучение на Дальнем Востоке России как часть плана развертывания около 10 000 солдат из Северной Кореи. Эти подразделения прибыли во Владивосток между 8 и 13 октября, вскоре после первого визита российских военных кораблей в Северную Корею с 1990 года, пишет Bloomberg.

Документы разведки также детализируют объемы поставок оружия из Северной Кореи для поддержки российской армии. С августа Пхеньян поставил России примерно 8 миллионов артиллерийских снарядов калибров 122 мм и 152 мм. Кроме того, на поле боя в Украине обнаружено около 100 ракет Хвасон-11 и противотанковое оружие Булсае-4, что значительно превышает предыдущие европейские оценки.

Разведка Южной Кореи поделилась этой информацией с союзниками и планирует представить часть данных на заседании Североатлантического совета НАТО. По данным источников, после завершения учений во Владивостоке, Хабаровске и других городах Дальнего Востока, северокорейские военные будут отправлены на передовую в Украину. Кремль обеспечит их вооружением, боевой униформой и фальшивыми удостоверениями, чтобы выдать за жителей восточных регионов России.

Видео дня

Президент России Владимир Путин избегает прямого ответа на вопрос о военной помощи Северной Кореи, заявив, что вопрос военных отношений между двумя странами является "внутренним делом". Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что северокорейские войска уже находятся в России, а украинская разведка добавила, что некоторые из них уже дислоцированы в Курской области.

Участие северокорейских войск в боевых действиях может означать серьезную эскалацию, что, вероятно, повлечет ответ со стороны Южной Кореи. Согласно данным южнокорейской разведки, только 30% недавно использованных российских боеприпасов имеют российское происхождение, тогда как 60% - поставлены Северной Кореей, а еще 10% - Ираном.

Военное сотрудничество России с Северной Кореей усилилось после того, как в июне Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о стратегическом партнерстве, включающее статью о взаимной обороне. В ходе саммита БРИКС Путин подтвердил, что контакт с Пхеньяном по выполнению этой статьи продолжается.

Во время визита Путина в Пхеньян, первого за 24 года, Ким Чен Ын пообещал "безоговорочную поддержку" России в ее действиях в Украине, а в Россию уже было направлено несколько высокопоставленных офицеров, включая трехзвездочного генерала сил специальных операций, возглавляющего элитный "Штормовой корпус".

Силы КНДР в войне против Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, накануне Главное управление разведки Минобороны сообщило, что первые подразделения северокорейских войск уже прибыли в зону боевых действий в Курской области. В целом же в Россию уже прибыло около 12 тысяч военных КНДР, включая 500 офицеров и даже трех генералов.

Позже президент Владимир Зеленский уточнил, что уже 27-28 октября военные Северной Кореи впервые будут применены Россией в зонах боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: