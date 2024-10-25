Лидер Беларуси считает, что если войска третьей страны будут задействованы в боевых действиях на стороне России, то в Украину будут введены войска НАТО.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко считает, что направление армии Северной Кореи в Украину будет "шагом к эскалации". Об этом он сказал в интервью ВВС.

В частности, Лукашенко назвал "глупостью" информацию о появлении войск КНДР на войне в Украине.

"Зная его характер, Путин никогда не будет пытаться убедить другую страну привлечь свою армию к спецоперации России в Украине. Шагом к эскалации конфликта было бы, если бы на линии соприкосновения находились вооруженные силы любой страны, даже Беларуси", - сказал белорусский лидер.

Видео дня

"Даже если бы мы вступили в войну, это был бы путь к эскалации. почему Потому что вы, англосаксы, сразу бы сказали, что с одной стороны вмешалась другая страна... поэтому в Украину будут введены войска НАТО".

Он также опроверг информацию о требованиях Путина предоставить белорусские войска для войны Кремля в Украине:

"Никогда. Ни он, ни Сергей Шойгу, ни нынешний министр обороны Андрей Белоусов никогда не поднимали этот вопрос".

Беларусь и война в Украине: последние новости

Правитель России Владимир Путин без предупреждения вторгся в Украину с территории Беларуси. Об этом в интервью ВВС рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, после вторжения Путин якобы не звонил Лукашенко с объяснениями, да и сам он не пытался узнать, что происходит.

Вас также могут заинтересовать новости: