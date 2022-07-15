Северокорейский МИД заявил, что "Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна".

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину министерство иностранных дел КНДР (Северной Кореи) выпустило заявление с реакцией на разрыв дипломатических отношений со стороны Украины после признания Пхеньяном террористов Л/ДНР.

Об этом сообщает Reuters.

Северокорейский МИД заявил, что "Украина не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна".

В КНДР также отметили, что ядерная и ракетная программы Пхеньяна являются "средством самообороны", а также обвинили США во "враждебной политике" из-за санкций и военных учений с Южной Кореей.

"Мы будем и впредь укреплять и развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, которые уважают наш суверенитет и относятся к нам благосклонно, на основе принципов суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимного уважения", — сказано в заявлении МИД КНДР.

Разрыв дипотношений с КНДР:

13 июля 2022 года Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей из-за признания "независимости" временно оккупированных российской армией территорий Донбасса.

Внешнеполитическое ведомство решительно осудило решение Корейской Народной Демократической Республики признать т. н. "независимость" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины.

В МИД Украины заявили, что это попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

В ответ на такой недружественный акт Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Кроме того, политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций.

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