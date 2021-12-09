Страны НАТО уделяют слишком много внимания перемещению войск на территории РФ, уверен глава Генштаба.

Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов заявил, что СМИ "врут" об угрозе вторжение России в Украину.

Об этом он заявил в комментарии агентству ТАСС.

"Страны НАТО уделяют слишком много внимания перемещению войск на территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это обыденная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории, и о ней не нужно оповещать. Информация, которую распространяют СМИ, о вторжении России в Украину, является лживой", - заявил Герасимов.

В то же время в Генштабе России заявили, что Украина применяет на Донбассе оружие, предоставленное странами НАТО, в частности американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие боевые дроны Bayraktar. Герасимов отметил, что это может привести к провокациям, которые россиянам придется "тормозить".

Развертывание российских войск на границе с Украиной: что известно

В конце октября издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что РФ восстановила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях начали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Читайте такжеВ США считают маловероятным вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет - APВ Министерстве обороны Украины тогда опровергли информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений". Позже издание Politico опубликовало свежие спутниковые фото, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной. Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января-начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных. По сообщению Financial Times западная разведка предусматривает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой. Кремль отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Автор: Марта Гичко