В Верховной Раде решили побороться с сектами: готовится законопроект

Речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают деньги у людей.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций.

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По ее словам, речь идет о религиозных организациях, которые работают как финансовые учреждения и забирают деньги у людей.

Такие организации, по словам нардепа, – это «целая система с нейролингвистическим программированием».

«Такая проблема есть, когда под религиозным учреждением прячется финансовое учреждение, которое в том числе работает и с «черными нотариусами», которое хочет забрать у человека его имущество, пользуясь тем, что человек в беде. Программированием начинают делать все, чтобы он в эту организацию принес средства. Нужно, чтобы мы им противодействовали», – заявила она.

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