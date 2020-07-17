Разумков созывает внеочередную сессию Верховной Рады: что будут рассматривать

Всего на заседании предполагается рассмотреть 20 вопросов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии ВР девятого созыва на 21 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

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Распоряжением предусматривается в связи с предложением народных депутатов Украины созвать внеочередную сессию ВР на 12:00 21 июля.

На заседании предполагается рассмотреть проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№3658); проект постановления ВР о создании и ликвидации районов (№3650); проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для выявления и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (№3807).

Также в перечне проект закона Украины об оборонных закупках (№2398-д); проект постановления ВР об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (№3773); проект закона Украины о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (№3739).

Среди прочего, к рассмотрению предполагается проект закона Украины об управлении отходами (№2207-1-д); проект закона Украины о разведке (№2412-д); проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства (№3355-1); проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом (№2258).

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Кроме того, в перечне проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства) (№2259); проект закона Украины о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей (№2456); проект постановления ВР об отмене решения ВР от 14 июля о принятии Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д-П, 2285-д-П1, 2285-д-П2).

Также в перечне проект закона Украины о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (№3760); проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования (№2275); проект закона Украины о сельскохозяйственной кооперации (№0856); проект закона Украины об основах молодежной политики (№3718).

Кроме того, на заседании должен рассматриваться проект закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства (№3060); проект постановления ВР об отмене решения ВР от 14 июля о принятии в целом как закона проекта закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом) (№2426-П) и проект постановления ВР об отмене решения ВР от 14 июля о принятии в целом как закона проекта закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" (№2524-П).

В то же время, некоторые из этих законопроектов уже были рассмотрены на заседании ВР сегодня, 17 июля.

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