В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран, свое участие официально подтвердил Шестой флот ВМС США.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Читайте такжеАмериканские войска провели учения в Черном море"Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в совместном украинско-американском и ежегодном учении Sea Breeze-2021, которое начинается на следующей неделе в Черноморском регионе. Учения Sea Breeze-2021 повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе " - отмечается в сообщении.

В частности, как сообщили в посольстве, нынешние Sea Breeze имеют наибольшее количество стран-участниц в истории учений: 32 страны с 6 континентов, 5000 военных, 32 военных корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга.

Военные учения Sea Breeze

Sea Breeze – это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области оборонных и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Соорганизаторами учений выступают Украина и США.

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