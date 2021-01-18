Он заверил, что придет в указанный адрес в первый из перечисленных дней - 19 января 2021 года.

Президент DCH Александр Ярославский заявил, что главное следственное управление СБУ пригласило его на допросы 19, 20, 21 и 22 января в качестве свидетеля по делу "Мотор Сич".

Об этом говорится в заявлении Ярославского на сайте DCH.

"Речь идет о ПАО "Мотор Сич", акции которого находятся в инвестиционном портфеле DCH и развитием которого DCH планирует заниматься", - говорит Ярославский.

Читайте такжеАдвокат считает абсурдом обвинять акционеров компании "Мотор Сич" в намеренной ликвидации предприятияОн заверил, что придет в указанный адрес в первый из перечисленных дней - 19 января 2021 года.

"В то же время у меня вызывает большое недоумение перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым в СБУ собираются получить мои свидетельские показания: ст. 14 "Подготовка к уголовному правонарушению", ст. 111 "Государственная измена", ст. 113 "Диверсия", - отметил президент DCH.

"В случае ПАО "Мотор Сич" гораздо больше могли бы рассказать те люди, которые не допускают на предприятие его акционеров и не созывают общего собрания акционеров. Те, чьи действия привели к увольнению почти 10 тысяч работников, лишив их семьи средств к существованию. А также те, кто причастен к необоснованным арестам акций, принятию неправосудных решений и саботажу выдачи разрешительной документации. Правда, считаю, всех их надо было бы вызвать уже не в качестве свидетелей", - утверждает Ярославский.

В связи с вызовом на допрос Ярославский заявил о запугивании бизнеса и давлении на инвесторов.

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Автор: УНИАН