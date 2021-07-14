Служба безопасности Украины открыла дело по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой в 2010 году.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос Юрия Бойко (ОПЗЖ), Виталия Борта (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Игорь Палицу (За будущее) и Дмитрий Шпенова (внефракционный) по делу о Харьковских соглашениях.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"Указанные граждане Украины были вызваны на допрос по так называемому делу "Харьковские соглашения". Как действующие народные депутаты Украины они вызывались через Аппарат ВРУ", – пояснил он.

Дехтяренко уточнил, что другие детали в ведомстве разглашать не могут.

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Повестки о вызове нардепов также опубликованы на сайте СБУ.

Так, Бойко вызывают на допрос на 11:00 21 июля, Борта - 15:00 20 июля, Ларина - 10:00 20 июля, Палицу - 11:00 19 июля, а Шпенова - 15:00 19 июля.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства голосования Верховной Радой Харьковских соглашений в 2010 году. На следующий день СБУ открыла дело.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ, если сочтет необходимым, может открыть производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) в отношении некоторых депутатов.

Данилов напомнил, что 27 апреля 2010 года за одобрение соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет голосовали 236 депутатов, а последствиями такого решения стали оккупация Крыма и война на Донбассе.

Что известно о Харьковских соглашениях

21 апреля 2010 года в Харькове в то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 года до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на «дешевый» газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы снижения, фактически безвозмездно размещала Черноморский флот РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их сокращению и выведению.

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Автор: Антонина Доломанжи