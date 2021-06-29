Заместитель министра заверил, что будут использованы все ресурсы и помощь партнеров, чтобы защитить интересы всех пострадавших в трагедии сбития иранскими военными украинского самолета.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин убежден, что Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций за сбитие самолета компании "Международные авиалиний Украины".

Об этом Енин заявил в интервью "Радио свобода".

"Мы как правительство уверены, что та сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, которую в одностороннем порядке или в качестве своей стартовой переговорной позиции предложила иранская сторона (по 150 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего - УНИАН). А обращаясь к иранской стороне, могу сказать, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности. Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - заявил Енин.

Он не смог назвать точную дату, когда состоится выплата компенсаций всем пострадавшим.

"Это зависит от очень многих факторов. Но со всей уверенностью могу сказать, что никто не останется без компенсаций. Мы используем все наши ресурсы и помощь партнеров, чтобы защитить интересы всех пострадавших в этой трагедии", - заявил Енин.

Заместитель министра подчеркнул, что Иран располагает полной информацией о трагедии сбития самолета МАУ. "Мы ожидаем, что Иран ее раскроет, в том числе через материалы уголовного дела. До сих пор Иран вместо того, чтобы предоставить исчерпывающие ответы, применял различные дипломатические трюки, и мы понимаем почему. Ведь, подтвердив наши требования, Иран будет вынужден реформировать всю систему организации полетов, а это дорого и предполагает совсем другой уровень компенсаций. Но наша позиция остается неизменной", - заявил Енин.

"Мы требуем фактологического подтверждения причин трагедии, и не примем ни одной версии, только поверив на слово. Чтобы предотвратить манипуляции, мы предложили иранской стороне предоставить письменные ответы на те вопросы, которые сформулировали три украинские рабочие группы, и получение или неполучение содержательных ответов четко покажет наличие или соответственно отсутствие воли иранской стороны к конструктивному сотрудничеству с нами и нашими партнерами", - отметил замминистра.

Он добавил, что Украина хочет показать Ирану, что цель - не политизировать процесс, а выяснить обстоятельства трагедии.

Сбитие самолета МАУ в Иране

В Министерстве иностранных дел Украины не согласились с предложением Ирана выплатить по 150 тыс. долларов компенсации за каждого погибшего в результате сбития иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины.

Справка УНИАН. 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Представители Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана создали совместную Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы с целью выработки единой позиции для ведения переговоров с Ираном.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию ​​для проведения исследований.

В середине декабря в Канаде заявили, что расследование Ираном катастрофы самолета МАУ не вызывает доверия.

Руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном относительно катастрофы украинского самолета Евгений Енин заявил, что Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

В конце февраля 2021 года Украина передала иранской стороне замечания и предложения к проекту отчета о причинах сбития самолета и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.

17 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины, и с манипуляциями обнародовал окончательный отчет о техническом расследовании сбития украинского самолета.

3 июня Канада, Швеция, Украина и Великобритания призвали Иран к сотрудничеству с целью «определения даты официального начала переговоров относительно репараций».

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Автор: Виталий Саенко