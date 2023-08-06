Участники встречи согласились с тем, что в основе мирного соглашения должно стоять уважение к территориальной целостности и суверенитету.

Переговоры в Саудовской Аравии в первый день завершились достижением согласия участников в том, какой должна быть основа формулы мира для Украины.

Как пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе, в центре мирного соглашения должно стоять уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, а также верховенству Устава ООН. И участники переговоров с этим согласились.

Также отмечается, что в ходе переговоров было принято решение о создании рабочих групп по ключевым темам 10 пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского.

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Кроме того, участники переговоров обсуждают сроки проведения встречи глав государств. По предварительной информации, она может состояться до конца текущего года.

Саудовская Аравия - новости о переговорах по миру в Украине

Как писал УНИАН, 5 июля в Саудовской Аравии начались переговоры о мире в Украине. Участие в переговорах принимают высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече в Джидде представлены 42 страны с разных континентов и с разными политическими подходами к глобальным делам:

"Но всех объединяет приоритет международного права. И именно для этого Украина предложила формулу мира. Потому что международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен".

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