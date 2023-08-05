Всего во встрече принимают участие представители 42 стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в сегодняшней встречи советников лидеров государств в Саудовской Аравии по формуле мира участвуют 42 страны.

Как рассказал президент, на полях встречи представители Украины проводят и двусторонние переговоры с партнерами.

"Сегодня очередной активный день для наших международных усилий. Наша команда работает в Джидде в Саудовской Аравии, на встрече советников лидеров государств по формуле мира", - сказал Зеленский.

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По его словам, там представлены 42 страны с разных континентов и с разными политическими подходами к глобальным делам.

"Но всех объединяет приоритет международного права. И именно для этого Украина предложила формулу мира. Потому что международный порядок, основанный на правилах и нарушенный российской агрессией, должен быть восстановлен", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас для Украины консолидация мира ради справедливого мира – это одна из самых главных задач. По мнению Зеленского, именно это поможет быстрее "положить конец бомбам, ракетам, которыми Москва хочет подменить нормы международного права".

Встреча в Джидде по формуле мира

Как сообщал УНИАН, ранее встречу на уровне советников анонсировали СМИ, а впоследствии подтвердили и в Офисе президента Украины.

На этой встрече Украина хочет утвердить с ее участниками формулировку десяти пунктов формулы мира, чтобы она была приемлемой для каждой страны-участницы. Кроме того, на этой встрече планируют обсудить, где и когда может состояться сам саммит формулы мира уже на уровне лидеров.

Украина ожидает, что он состоится осенью, однако сейчас продолжаются переговоры по месту и времени проведения такого саммита.

В то же время, в ОП отметили, что вероятность изменений в 10 пунктах формулы мира не допускается и структурно они останутся такими, какими были произнесены Зеленским в прошлом году в Индонезии, во время саммита G20.

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