Анатолий Антонов пытался "договорится" по украинскому вопросу с экс-послом США в Афганистане Залмаем Халилзадом.

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов предлагал бывшему послу США в Афганистане Залмаему Халилзадому "тайное перемирие". Российский дипломат попытался напугать "нацистами в Киеве".

Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что дипломаты ужинали в ресторане Cafe Milano в Джорджтауне. Халилзад призвал своего коллегу из РФ найти какой-то путь" окончания войны России против Украины. В свою очередь Антонов спросил, в чем бы США хотели уступить. Посол США настоял, что это необходимо обсуждать с представителями Украины. В ответ Антонов стал рассказывать про "нацистов в Киеве".

"У вас здесь живет много евреев в Соединенных Штатах? Почему они терпят все то, что творится в Киеве?" – заявил посол России.

После этого Антонов начал жаловаться, что президент Украины Владимир Зеленский якобы разрушает будущее страны. В ходе дальнейшей беседы российский дипломат и вовсе заявил, что Россия "требует уважения" и "хочет, чтобы США уважали Россию".

Как ранее сообщал УНИАН, 15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.

Пакет помощи включает: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тысяч снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon для безопасности на побережье, тысячи приборов для защищенного радиосвязи и приборов ночного видения и других оптических приборов.

Кроме того, объявлено о выделении 225 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению.

Также 23 июня спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что США передадут Украине дополнительный пакет военной помощи на 450 миллионов долларов.

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