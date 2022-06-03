В РФ заявляют, что санкции США приведут к новым перебоям в цепочках поставок и повлияют на продовольственную безопасность.

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины страна-оккупант заявила, что антироссийские санкции, введенные США, ударят по самому Вашингтону.

Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает российский "Коммерсант".

По словам Антонова, санкции США приведут к новым перебоям в цепочках поставок и повлияют на продовольственную безопасность.

"Экономические "колебания" могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер… Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США", — заявил посол страны-оккупанта.

Антонов также отметил, что решение США расширить антироссийские санкции является "подтверждением русофобской истерии Вашингтона", а действия американских властей скажутся на продовольственной безопасности, а также на ситуации в самих США.

Посол страны-оккупанта назвал введение санкций "порочной" практикой и заявил, что подобные меры будут усугублять состояние дел в мире.

Помощь Украине:

1 июня 2022 года стало известно о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине реактивные системы залпового огня с ракетами большой точности.

Президент Джо Байден написал колонку для издания New York Times, где назвал виды вооружений, которые будут переданы Украине в следующем пакете военной помощи.

Ряд СМИ добавляют важную деталь со ссылкой на собственные источники – Соединенные Штаты предоставят Украине ракеты средней дальности, способные ударить вглубь по территории России, но якобы с украинских партнеров взяли обещание этого не делать.

1 июня 2022 года в России заявили о готовности нанести удар по США.

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