На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины страна-оккупант заявила, что антироссийские санкции, введенные США, ударят по самому Вашингтону.
Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщает российский "Коммерсант".
По словам Антонова, санкции США приведут к новым перебоям в цепочках поставок и повлияют на продовольственную безопасность.
"Экономические "колебания" могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер… Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США", — заявил посол страны-оккупанта.
Антонов также отметил, что решение США расширить антироссийские санкции является "подтверждением русофобской истерии Вашингтона", а действия американских властей скажутся на продовольственной безопасности, а также на ситуации в самих США.
Посол страны-оккупанта назвал введение санкций "порочной" практикой и заявил, что подобные меры будут усугублять состояние дел в мире.
Помощь Украине:
1 июня 2022 года стало известно о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине реактивные системы залпового огня с ракетами большой точности.
Президент Джо Байден написал колонку для издания New York Times, где назвал виды вооружений, которые будут переданы Украине в следующем пакете военной помощи.
Ряд СМИ добавляют важную деталь со ссылкой на собственные источники – Соединенные Штаты предоставят Украине ракеты средней дальности, способные ударить вглубь по территории России, но якобы с украинских партнеров взяли обещание этого не делать.
1 июня 2022 года в России заявили о готовности нанести удар по США.
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