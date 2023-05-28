Украинские санкции синхронизированы с действиями практически всего цивилизованного мира на пути полной изоляции Ирана.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский прокомментировал насколько чувствительными для Ирана будут санкции Украины, которые предполагается ввести на 50 лет.

По его словам, о необходимости введения санкций в отношении Ирана шла речь с первых моментов применения российской Фередерацией беспилотных летательных аппаратов-камикадзе "Шахед".

"Дискуссии продолжались и сейчас президент принял такое решение. Считаю, что оно правильное. Говорить о том, насколько эти санкции будут иметь какое - то критическое значение сейчас трудно, однако учитывая уровень торговли между Украиной и Ираном учитывая то, что даже транзит в Иран происходит с использованием транспортных артерий Украины - в мирное время происходило значительно больше, сейчас меньше, - но все равно, капелька за капелькой дойдем в определенный момент до каких-то непредсказуемых последствий, в том числе для режима, возглавляющего Иранскую республику. Поэтому я думаю, это тот шаг, который должны были сделать давно", - сообщил он в эфире телемарафона.

Видео дня

Представитель президента выразил уверенность, что народные депутаты поддержат это постановление и санкции заработают в ближайшее время.

"И это будет синхронно с теми действиями, которые совершил на сегодняшний день практически весь цивилизованный мир в плане полной изоляции Ирана от тех возможностей, которые у него есть для поддержания своего экономического уровня. А это будет иметь, я убежден, негативные последствия либо в краткосрочной, либо более среднесрочной перспективе для режима Ирана", - сказал он.

На уточняющий вопрос, что Украина до сих пор покупает у Ирана, Вениславский ответил: "Достаточно пойти на рынки и посмотреть сухофрукты, орешки. Это - очень много иранской продукции. По информации пограничников, грузовиков с иранскими товарами на таможенных территориях Украины достаточно много".

"Это шаг (о введении санкций, среди которых запрет транзита по территории Украины – УНИАН), который нужно делать несомненно", - добавил он.

Санкции Украины против Ирана - что известно

Иран поставляет России ударные дроны-камикадзе, в частности типа "Shahed-136/131", которыми российские оккупанты постоянно атакуют Украину. Сейчас известно, что захватчики выпустили по Украине более 1160 дронов-камикадзе иранского производства, из них около 900 было сбито украинскими защитниками.

Президент Владимир Зеленский инициировал введение санкций против Ирана сроком на 50 лет. Предлагается ввести полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и на услуги, связанные с продажей, обслуживанием , производством таких товаров.

Также речь идет о прекращении транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями и о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана, предотвращении вывода капиталов резидентами за пределы Украины.

Кроме того, предлагается запретить передачу резидентам Ирана технологий и прав на интеллектуальную собственность, ввести запрет на осуществление любых инвестиций в Иран, остановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами.

Как известно, партнеры и союзники Украины также вводят санкции как против России, так и Ирана, как страны которая поддерживает агрессию РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: