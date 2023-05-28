Соответствующий проект постановления президента Украины зарегистрирован в Верховной Раде.

Президент Владимир Зеленский инициировал введение санкций против Ирана сроком на 50 лет.

Соответствующий проект постановления главы государства, которым предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года, уже зарегистрирован в Верховной Раде (№9333). Документ предусматривает применение секторальных специальных экономических и других ограничительных мер относительно Исламской Республики Иран.

В приложениях к проекту отмечается, что указ Зеленского, которым он ввел в действие решение СНБО он 27 мая о санкциях в отношении Ирана, вступает в силу одновременно с утверждением Верховной Радой Украины указанного решения Совета нацбезопасности, в соответствии с Законом Украины "О санкциях".

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В опубликованном решении СНБО говорится о поддержке внесенных Кабинетом Министров Украины предложений по санкциям против Ирана и определено, что срок их действия - 50 лет. В частности, предлагается:

ввести полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана и на услуги, связанные с продажей, обслуживанием, производством таких товаров с резидентами страны;

прекратить транзит ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с указанными выше операциями;

остановить выполнение экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана, предотвращение вывода капиталов резидентами за пределы Украины.

Кроме того, предлагается запретить передачу резидентам Ирана технологий и прав на интеллектуальную собственность, ввести запрет на осуществление любых инвестиций в Иран, остановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами.

Помощь Ирана России в войне против Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, с прошлого года, уже в разгар полномасштабного вторжения, стало известно о продажа Ираном в Россию дронов-камикадзе Shahed-136. Сначала Тегеран, как всегда, отрицал свое содействие в совершении Россией военных преступлений, но впоследствии признал факт оказания военной помощи Москве. Хотя при этом Иран уверял, что помощь оказывалась еще до полномасштабной войны в Украине.

В марте 2023 года в британской разведке сообщили, что Россия начала на регулярной основе получать малые партии иранских ударных БПЛА типа "Shahed".

Сейчас известно, что захватчики выпустили по Украине более 1160 дронов-камикадзе иранского производства, из них около 900 было сбито украинскими защитниками. Партнеры и союзники Украины также вводят санкции как против России, так и Ирана, как страны поддерживающей агрессию РФ.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к народу Ирана, в котором призвал иранцев перестать играть "на стороне государства-зла" и быть соучастниками российского террора. Глава государства отметил, что иранские "Шахеды", которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что "людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории".

После этого призыва главы государства к иранцам прекратить оказание военной помощи России, Тегеран в ответ обвинил президента Украины Владимира Зеленского в якобы распространении "антииранской пропаганды". Заявления президента Украины в Иране назвали "бредом".

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