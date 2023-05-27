Хотя Тегеран признавал, что предоставлял россиянам дроны для атак по Украине, обвинения в свой адрес называет "бредом".

Тегеран обвинил президента Украины Владимира Зеленского в распространении "антииранской пропаганды" после того, как глава государства призвал иранцев прекратить предоставление военной помощи России, пишет Sky News.

"Повторение президентом Украины бредовых заявлений против Исламской Республики Иран соответствует антииранской пропаганде и информационной войне, направленной на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи из стран Запада", — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Напомним, российские оккупанты уже выпустили по Украине более 1160 дронов-камикадзе иранского производства. Из них украинскими войсками было сбито почти 900.

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На фоне постоянных обстрелов украинских городов с использованием иранских БПЛА президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к народу Ирана, в котором рассказал о причинах и последствиях таких ударов и предупредил, что помощь РФ толкает страну "еще глубже и глубже на темную сторону истории".

Военная помощь Ирана России - что нужно знать

Россия, чьи запасы ракет и другого вооружения быстро истощались на фоне развязанной против Украины полномасштабной войны, был вынужден обращаться к другим странам, в частности, к Ирану, за военной помощью. Летом 2022 года стало известно о продаже Ираном России БПЛА Shahed-136 и Mohajer-6. К маю 2023 года, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, Тегеран передал агрессору более тысячи дронов и другое вооружение, которое используется для атак по украинским городам, объектам инфраструктуры.

Сперва Тегеран отрицал предоставление россиянам ударных дронов собственного производства и предлагал провести совместное расследование, чтобы выяснить, как БПЛА могли попасть в Россию. Впоследствии Ирану пришлось признать факт предоставления военной помощи Москве. В то же время иранская сторона уверяла, что помощь была предоставлена до полномасштабной войны в Украине.

США признали, что санкции против Ирана оказались неэффективными, и это позволило стране производить оружие для собственных потребностей и предоставления помощи России.

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