За соответствующие предложения к СНБО проголосовали 270 народных депутатов. В перечень попал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и другие представители.

Верховная Рада Украины одобрила предложения в Совет национальной безопасности и обороны о применении санкций к 36 представителям спортивных организаций России и Беларуси.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 270 народных депутатов. Постановлением (реестр. №9408) предполагает одобрение и внесение на рассмотрение СНБО предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к представителям спортивных организаций Российской Федерации и Республики Беларусь.

Речь идет о 18 видах санкций, среди которых, в частности блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и лишение государственных наград Украины.

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СНБО рекомендуется принять решение о применении санкций к 36 представителям спортивных организаций РФ и РБ, а также обеспечить информирование компетентных органов Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Японии и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

В этом перечне есть заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля, председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов, бывший менеджер сборной России по хоккею, член Зала хоккейной славы Павел Буре и президент футбольного клуба "Торпеда" (Москва) Илья Геркус.

Среди прочих, в этом перечне президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Спортсмены "открещиваются" от гражданства РФ из-за войны

Как сообщалось, более 200 российских спортсменов после начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, изменили свое гражданство и начали выступать на международных соревнованиях под флагами других стран.

Согласно информации российских средств массовой информации, больше всего спортсменов, сменивших российское гражданство в период войны, среди шахматистов - 141 человек.

Отмечается, что от российского спортивного гражданства отказываются как молодые и малоизвестные спортсмены, так и довольно знаменитые атлеты, которые уже выигрывали крупные международные соревнования.

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