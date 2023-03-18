Все, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, снабжая "Шахеды", могут быть лишь маргиналами для мира.

Новые санкции Советы национальной безопасности и обороны касаются более чем 400 человек и компаний, большинство из которых российские, но есть и иранские, сирийские лица, помогающие террору.

"Есть новые санкции СНБО. Более чем 400 человек и компаний. Большинство из них-русские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские, сирийские лица, те, кто помогает террору", - отметил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

При этом добавил, что санкционный шаг тщательно прорабатывается, потому что украинские санкции – это часть глобального давления на Россию.

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"Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, поставляя "Шахеды", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть лишь маргиналами для мира. Теми, кого в конечном итоге привлекут к ответственности за все, что они делают против наших людей, против людей в целом, против международного права", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что это будет касаться не только террора против украинцев, не только попыток аннексии нашей Земли, начиная еще с Крыма, но и других агрессий России против международного порядка, против нормальной, мирной человеческой жизни, в частности, и на территории Сирии. Зеленский отметил, что народ Сирии не получил должной международной защиты. По его словам, это дало ощущение безнаказанности Кремлю и его сообщникам.

"Города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и наши украинские города. Именно в этой безнаказанности – значительная часть нынешней агрессивности Кремля", - подчеркнул президент Украины.

Новые санкции СНБО - что известно

Украина ввела санкции против президента Сирийской Арабской Республики Башара Хафез аль-Асада. Это предусмотрено указом президента Украины Владимира Зеленского №163/2023 от 18 марта.

Документом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". В частности, санкции против аль-Асада введены сроком на 10 лет.

Также санкции введены против премьер-министра Сирии Хусейн Арнуса и министра иностранных дел этой страны Фейсала аль-Микдада. Кроме того, ограничительные меры введены против командующего Корпусом стражей исламской революции - командования БПЛА Воздушно-космических сил Ирана Агаджани Саид Ара Джани.

Санкции введены и против других граждан Ирана, среди которых Заргар Теграни Мохаммад Эбрагим, Мехраби Абдолла, Абуталеби Юсеф, Хейдари Рахматолла, Багери Мохаммад Хосейн и Шарафи Масуд Ядуллах.

Всего в списке 300 имен физических лиц, большинство из которых - это граждане Российской Федерации. Кроме этого, санкции введены еще против 141 юридического лица, среди которых компании из России, Ирана, ОАЭ.

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