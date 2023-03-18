Эти персональные санкции будут действовать в течение 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада.

Как отмечаетсья в указе Зеленского, опубликованного на сайте Офиса президента, санкции против Асада будут действовать в течение 10 лет. Они включают блокировку активов, если они есть, и запрещают любые торговые операции и т. д.

Санкции также ввели против 70-летнего премьера Сирии Хусейна Арнуса и министра иностранных дел Фейсала аль-Микдада. Всего под санкции санкционном списке 300 человек. Среди них трое сирийцев, россияне и один украинец из Крыма, который также имеет российское гражданство.

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Согласно второму приложению, санкции также ввели против 141 юридического лица, среди них два из оккупированного Крыма – Автономная некоммерческая организация "институт морского приборостроения и робототехники" и "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".

Санкции Украины против режима Путина и его окружения

С начала полномасштабного вторжения Украина последовательно вводит санкции против режима Путина и его окружения. С начала этого года было несколько пакетах санкций. 28 января 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, которых Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах.

Ранее он ввел в действие решение СНБО о санкции против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля. Кроме того, он ввел санкции против 198 граждан России, Украины и Беларуси.

12 февраля президент Украины подписал указ о применении персональных санкций до 200 человек, которые связаны с Россией. Ограничения введены сроком на 50 лет.

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