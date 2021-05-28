Глава МИД призывает украинские компании обращаться за помощью в случае влияния белорусских санкций.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещает украинским компаниям найти альтернативные рынки сбыта товаров в том случае, если на их деятельность негативно повлияют санкции режима Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я хочу сказать, что любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должен сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины найдем и приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи товаров", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что украинская власть просчитала варианты, что Беларусь "захочет что-то сделать в ответ" на решение Украины закрыть воздушное пространство. Кулеба уверяет, что Украина была готова к этому сценарию.

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"Мы никаких экономических санкций против Беларуси не применяли. Мы использовали другие инструменты давления на Беларусь. Это Беларусь решила применить механизм индивидуальных санкций (против Украины - УНИАН)", - заявил Кулеба и добавил, что такие санкции являются политическим сигналом, так как могут быть применены в конкретных компаний, так и нет.

"Если хоть одна компания пострадает, - мы будем ее защищать", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что украинские экономические интересы должны быть жестко и принципиально защищены.

Как сообщал УНИАН, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

В ответ Беларусь приняла несколько решений в отношении Украины, среди которых введение лицензирования на ряд импортных товаров из Украины. Это решение правительства Беларуси вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292", - сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Автор: Виталий Саенко