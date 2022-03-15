Абсолютное большинство опрошенных поддерживает инициативу предоставления городам статуса города-героя (93%) и переименования улиц в честь Героев, которые сейчас защищают Украину (92%).

Самый высокий показатель за историю замеров: 76% опрошенных считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса украинцев в условиях войны, проведенного социологической группой "Рейтинг" 12-13 марта.

"76% опрошенных считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю замеров. Лишь 15% противоположного мнения, 10% - затруднились оценить. Во всех регионах и среди возрастных групп доминирует оценка направления как правильного", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в период войны значительно выросла самооценка населения.

Теперь Украине по сравнению со странами Европы видят среди "лидеров" (34%) и "середнячков" (42%), тогда как еще два месяца назад видели среди "аутсайдеров".

Также отмечается, что в период войны значительно выросла самооценка населения.

Теперь Украине по сравнению со странами Европы видят среди "лидеров" (34%) и "середнячков" (42%), тогда как еще два месяца назад видели среди "аутсайдеров".

В то же время, 63% видят Украину в "лидерах" среди стран бывшего СССР, тогда как еще два месяца назад видели преимущественно среди "середнячков".

Кроме того, абсолютное большинство опрошенных поддерживает инициативу предоставления городам статуса города-героя (93%) и переименования улиц в честьгероев, которые сейчас защищают Украину (92%).

"Во всех регионах максимальная поддержка такой инициативы. Уникальный шанс - творить новую историю через новых героев, которые объединяют", - заключают социологи.

***Опрос проводился среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

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