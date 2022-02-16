Четверть опрошенных считают, что это никак не влияет, а 17% думают, что такие визиты скорее вредят Украине.

Половина украинцев уверены, что визиты международных лидеров в Украину идут на пользу стране.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 12 по 13 февраля.

"Половина украинцев уверены, что последние визиты международных лидеров в Украину идут на пользу стране, еще четверть считают, что это никак не влияет. В то же время лишь 17% убеждены, что такие визиты скорее вредят Украине", - отмечают авторы исследования.

В то же время около 60% опрошенных считают, что США и Великобритания в переговорах по Донбассу защищают интересы Украины, а треть уверены, что эти страны имеют нейтральную позицию.

Кроме того, 55% опрошенных заявили, что ОБСЕ в переговорном процессе занимает нейтральную позицию, 28% – защищает интересы Украины, 5% – защищает интересы Российской Федерации.

Данные опроса также свидетельствуют, что 58% опрошенных считают, что Франция занимает нейтральную позицию, 26% – защищает интересы Украины, 8% – защищает интересы РФ.

Также 69% респондентов думают, что Германия придерживается нейтральной позиции, 13% – защищает интересы Украины, 13% – защищает интересы России.

*** Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) среди 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Визиты иностранных лидеров в Украину - что известно

На фоне заявлений о новом витке агрессии Российской Федерации против Украины о своих визитах в Киев объявили ряд международных лдеров.

Так, 19 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Уже 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой с официальным визитом посетили Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

8 февраля Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Киеве. При этом 14 февраля в Мариинском дворце в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца.

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