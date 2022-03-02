Это самая высокая за всю историю опросов поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

86% опрошенных украинцев поддерживают присоединение Украины к Европейскому Союзу, 76% - за вступление в НАТО.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1 марта.

"Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов: 86% поддерживают присоединение Украины к ЕС, 76% - за вступление в НАТО", - показали результаты опроса.

Отмечается, что по сравнению с довоенным периодом уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО вырос более чем на 20 процентных пунктов.

Социологи пояснили, что положительная динамика произошла за счет роста поддержки вступления в западные структуры среди населения Юга и Востока. В возрастном разрезе во всех категориях наблюдается единодушная поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО.

"61% верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время (в течение 1-2 лет). 13% верят, что наше государство станет членом ЕС через 5 лет, в еще более длинной перспективе - 6%. Колеблются с оценками 17%. Не верят в то, что Украина станет членом ЕС, - лишь 4%", - говорится в результатах опроса.

Также отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество тех, кто не верит в европейскую интеграцию Украины, значительно уменьшилось (в ноябре 2021 года таких было 26%).

*** Аудитория опроса - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 1 тыс. 200 респондентов. Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения - 1 марта.

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