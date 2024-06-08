Канцлер Германии призвал союзников продолжать поддержку Киева.

Российская Федерация не достигнет своей цели в войне против Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц накануне Саммита мира в Швейцарии.

По словам политика, спустя более 800 дней после начала захватнической войны России против Украины становится очевидным, что Россия "никуда не отойдет от своих империалистических планов". В то же время Украина не позволит поставить себя на колени и заставить себя сдаться.

"Путин должен осознать, что он не может выиграть свою жестокую кампанию. Что для Украины может быть только справедливый мир. Мы неутомимо работаем ради этого справедливого мира. Чтобы было понятно, работать ради мира не означает просто поднять белый флаг. ... Политика мира означает, что мы поддерживаем Украину в защите ее независимости и суверенитета и что мы остаемся благоразумными, что мы всегда взвешиваем опасности, что мы координируемся с нашими партнерами и союзниками", - подчеркнул Шольц. Видео дня

Он напомнил, что в следующие выходные в Швейцарии состоится Саммит мира.

"Я буду проводить там кампанию, особенно среди представителей Азии, Африки и Южной Америки, чтобы дать понять России, что мы придерживаемся международного права и Устава Организации Объединенных Наций. И поэтому Россия должна прекратить свою захватническую войну. Это путь к справедливому миру. Миру, которого никто не хочет больше, чем украинцы. Мира, которого мы тоже хотим. Поэтому мы поддерживаем Украину и тем самым не ставим под угрозу мир здесь, в Германии. Это моя позиция с начала российско-захватнической войны", - резюмировал канцлер ФРГ.

Саммит мира - последние новости

Накануне в Швейцарии сделали заявление об участии России в Саммите мира. Для мира обе стороны должны быть за столом переговоров, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

Как известно, Саммит мира запланирован на 15-16 июня. Местом проведения события выбрали Бюргеншток, расположенный недалеко от швейцарского города Люцерн.

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