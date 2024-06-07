Для мира обе стороны должны быть за столом переговоров, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

Россия может принять участие в следующей конференции о мире в Украине. Такое предположение в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung сделала президент Швейцарии Виола Амхерд, которая принимает первый Глобальный саммит мира.

"С помощью этой конференции мы хотим создать диалоговую платформу, где в качестве первого шага мы обсудим, как можно достичь мира в Украине. Нам ясно, что по итогам конференции мы не подпишем мирное соглашение. Для мира обе стороны должны быть за столом переговоров. На данный момент это кажется невозможным. Россия могла бы принять участие в возможной следующей конференции", - заявила она.

Амхерд добавила, что вначале Россию собирались пригласить и на первый саммит: "Но еще до того, как мы разослали приглашения, Россия публично заявила, что не будет участвовать".

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По ее словам, на саммите будет представлен Глобальный Юг:

"У нас есть обязательства со стороны Индии, и это позитивно. С ЮАР еще ничего окончательно не решено. Согласно публичному заявлению, Китай отменил свое участие, но также заявил, что придает большое значение мирной конференции. Обсуждения все еще продолжаются. Для нас было важно, чтобы в саммите участвовали не только страны Западной Европы и США. Около половины из более чем 80 участников, уже подтвердивших свое участие, прибыли из Западной Европы, другая половина - из Африки, Южной Америки и Азии. Таким образом, представлен Глобальный Юг".

Напомним, Глобальный саммит мира запланирован на 15-16 июня.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не подтвердил присутствие на Саммите мира на любом уровне. По его словам, Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.

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