Саммит "Большой семерки" состоится сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует новости для Украины от саммита стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

Об этом глава государства сообщил по итогам разговоры с президентом США Джо Байденом. "Уже сегодня состоится саммит "Большой семерки". Украина будет участвовать. Сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой. Это будет очень важный саммит. Будут новости", - заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что был рад во время разговора почувствовать, что украинская формула мира воспринимается положительно. "И это добавляет оптимизма", - заявил президент.

Видео дня

"Чем быстрее будут реализованы пункты формулы, тем крепче будут гарантии безопасности Украины и всей Европы", - сказал Зеленский.

Также он сказал, что уже начинается работа над глобальным саммитом мира. "Саммитом, который сделает украинскую формулу мира реальностью", - добавил Зеленский.

Формула мира

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Зеленский сообщил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал иностранных лидеров помочь реализовать ее.

По словам Зеленского, каждый пункт формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная и энергетическая безопасность; противодействие экоциду; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Позже он рассказал, что в мире украинскую формулу мира воспринимают очень положительно.

Вас также могут заинтересовать новости: