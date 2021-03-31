Приобрел животное депутат в 2017 году и отныне публикует массу фото и видео с ним в соцсетях.

Депутат Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Саид Джавид задекларировал живого африканского льва. Указывается, что приобрел он его в 2017 году, а вот стоимость не уточняется.

Читайте такжеЗамглавы КСУ задекларировал собственный храм, дом и две квартиры в КиевеОб этом свидетельствуют данные из электронной декларации депутата за прошлый год.

Декларация депутата Саида Джавида: имущество

Согласно декларации, у депутата в собственности в Харькове – три квартиры площадями 64,8 кв. м, 70,6 кв. м и 255,7 кв. м, жилой дом (1043,4 кв. м) и паркоместо. Владеет он еще несколькими нежилыми помещениями в Одессе (68,1 и 934,2 кв. м), а также арендует нежилые помещения площадью 556,9 кв. м в Харькове.

У супруги депутата в собственности – земельный участок и жилой дом в Харькове.

С 2009 года депутат пользуется автомобилем Bentley Continental 2006 года выпуска, который по декларации ему не принадлежит.

Декларация депутата Саида Джавида: деньги

В качестве дохода депутат указал:

60 тысяч гривень – от предоставления в аренду имущества,

288,9 тысячи гривень – от предоставления в аренду имущества ООО «Вайн Хантерс»,

228,9 тысячи гривень – от отчуждения движимого имущества.

Саид Джавид хранит 2,5 миллиона гривень наличными.

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Автор: Катерина Шварц