Депутат Елизавета Ясько отметила, что получает немного информации о задержанном в Грузии Михеиле Саакашвили.

По данным, которые есть по состоянию на утро, задержанный в Грузии председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили и посол Украины не общались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила народный депутат Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа").

Она отметила, что "по состоянию на утро контакта с послом не было". Ясько выразила надежду, что такой контакт будет налажен сегодня. Депутат отметила, что получает немного информации о Саакашвили.

По ее словам, Саакашвили уехал в Грузию, поскольку иначе не мог действовать, ведь "любит свою родину". Ясько напомнила, что сегодня в Грузии проходят местные выборы, и Саакашвили считал, что сможет предотвратить вероятные фальсификации во время голосования.

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Она выразила благодарность украинским органам власти, которые отреагировали на задержание Саакашвили и заявили о его поддержке.

Комментируя видео, размещенное в Facebook, на котором она и Саакашвили заявили об отношениях, Ясько сказала, что видео обнародовали для предотвращения "плохого сценария", и чтобы было понятно, что Саакашвили - гражданин Украины, и они "вместе".

"Это близкий мне человек, но он и гражданин Украины", - подчеркнула Ясько.

Как сообщал УНИАН, ранее Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне. 1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что его задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Кроме того, 1 октября Ясько разместила в Facebook видео, на котором она и Саакашвили заявили, что любят друг друга. Ясько пояснила, что видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию.

Автор: Надя Пришляк