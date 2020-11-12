Политтехнолог Михаил Подоляк рассказал, что глава ОП или первый помощник формируют для Зеленского группу экспертов под конкретную тему.

Президент Украины Владимир Зеленский перед принятием важного решения собирает группу экспертов в конкретном вопросе, выслушивает их и принимает решение.

Об этом в интервью УП рассказал Михаил Подоляк - политтехнолог и советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

«Чтобы принять функциональное решение, президент собирает несколько человек. Часто эти люди имеют, скажем так, конфликтные представления между собой. Он слушает, модерирует встречу, получает 20 точек зрения. На следующий день он может собрать еще раз, если вопрос сложный, еще раз послушать, увидеть изменения, которые произошли у того или иного человека, потому что он просит изучить глубже…» - отметил политтехнолог.

Подоляк уточнил, что глава ОП или первый помощник формируют для Зеленского группу экспертов под конкретную тему.

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«Например, если мы разбираем энергетику. Понятно, что есть круг, который так или иначе касается парламентского соответствующего комитета, Кабинета министров, включая премьер-министра, или отраслевого министра. Ну и, например, главу Энергоатома или главу, условно говоря, Центрэнерго. То есть, тех госпредприятий, которые так или иначе влияют на энергетический баланс в стране», - рассказал советник Ермака.

На основе встречи с группой экспертов, по его словам, Зеленский набрасывает логистический план и принимает соответствующее решение. Однако главная проблема лежит на уровне исполнителей.

«У нас пробуксовки получаются не в стратегировании функций, как многие думают, как раз таки здесь все понятно – где, в какой отрасли, что мы хотим параметрально получить. У нас начинаются пробуксовки на уровне исполнителей. У нас менеджерами часто становятся люди, которые, на мой взгляд, не соответствуют занимаемым должностям – и с точки зрения интеллектуального потенциала, и с точки зрения опыта работы, и с точки зрения готовности работы в кризисных ситуациях, - считает Подоляк.

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Автор: Денис Прядко