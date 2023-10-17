Президент РФ прибыл в Пекин для участия в международном форуме по китайской инициативе "Пояс и путь".

Президент РФ Владимир Путин в Китае встретился со своим ближайшим союзником среди лидеров Европейского союза, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, напротив, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно лучшие контакты, и нам это удалось", - сказал Орбан, которого цитирует Reuters.

По словам венгерского премьера, он пытается "спасти все, что можно" из двусторонних контактов, и заинтересован в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".

Видео дня

Для встречи Орбан пришел в правительственный гостевой дом, где Путин остановился перед началом международного форума по китайской инициативе "Пояс и путь".

"Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений очень ограничены, однако не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - Венгрия", – добавил президент РФ.

Путин в Китае - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Путин 17 октября прибыл в Пекин, чтобы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином и принять участие в форуме "Один пояс – один путь". Визит накануне анонсировали российские СМИ.

В последний раз Путин был в Китае за три недели до российского вторжения в Украину, когда в Пекине проходили Зимние Олимпийские игры.

Вас также могут заинтересовать новости: