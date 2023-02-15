Бывшие российские владельцы пытались незаконно скрыть, в частности, более 100 единиц автомобильной и спецтехники, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины не позволила двум российским олигархам избежать национализации активов в Украине.

Об этом сообщает СБУ в социальной сети Facebook. "Служба безопасности разоблачила попытки подсанкционных российских олигархов Сергея Чемезова и Михаила Шелкова избежать национализации имущества, которое было на балансе их бывших предприятий в Украине", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и агрохолдинге "Агро Инвест", которые по материалам СБУ Высший антикоррупционный суд передал в собственность Украины.

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Как установила СБУ, после решения суда бывшие российские владельцы этих предприятий пытались незаконно скрыть: более 100 единиц автомобильной и специализированной техники, 6 вагонов с агропродукцией, более 5,5 тыс. контейнеров с ильменитовой руды, необходимой для изготовления титана, и почти 1,2 тыс. тонн минудобрений и других сельхозтоваров.

По данным спецслужбы, общая стоимость продукции составляет 150 млн грн.

"Для реализации сделки задействовали аффилированные коммерческие структуры, которые ранее осуществляли формальное управление обеими украинскими компаниями. Таким образом Чемезов и Шелков планировали переправить за границу значительную часть национализированного Украиной имущества. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные планы и предотвратили их", - говорится в сообщении.

Также продолжаются комплексные действия для установления круга лиц, причастных к схеме, и их привлечения к ответственности.

Национализация активов в Украине - что сообщалось

В начале февраля стало известно, что Украина национализировала заводы и агрохолдинг российских олигархов на 2 миллиарда гривень. Речь идет о предприятиях, которые принадлежали Сергею Чемезову и Михаилу Шелкову.

Позже стало известно, что украинская сторона национализировала активы российского олигарха, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину, - Алишера Усманова.

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