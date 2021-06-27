В МИД назвали российскую паспортизацию испытанным средством распространения шовинистической идеологии "русского мира".

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Российская Федерация сознательно разрушает Минские договоренности путем раздачи паспортов жителям Донбасса.

Об этом УНИАН заявил спикер МИД Олег Николенко, прокомментировав заявление МИД РФ, что якобы трудно понять претензии президента Украины Владимира Зеленского относительно выдачи Россией паспортов жителям Донбасса.

"Можно лишь посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики. Российская паспортизация - испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", элемент российских гибридных тактик против соседних государств", - подчеркнул Николенко.

По его словам, под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали часть территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии.

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Он напомнил, что в апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совета безопасности ООН, осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

По словам представителя МИД, за два года более полумиллиона жителей ОРДЛО получили российские паспорта.

"Таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Зато российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. В таких условиях громкие заявления российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядит особенно циничными и такими, что не имеют ничего общего с реальностью", - отметил Николенко.

Также он указал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно отмечал, что международное сообщество должно жестко отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе.

"Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту российского гражданства". Фактически - это российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить", - добавил спикер.

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Он подчеркнул, что РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и "нормандского формата" на основе полного уважения к суверенитету Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права.

Нормандские переговоры: что известно

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил включить в "нормандский формат" (Украина, Германия, Франция и РФ) переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе США, Великобританию и Канаду.

20 мая Зеленский заявил, что альтернативы "нормандском формата" как переговорной площадки по Донбассу нет и высказался за параллельные прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и присоединения США к этому процессу.

25 июня Зеленский назвал Минские договоренности "едва живым" документом и выразил мнение, что его будущие встречи с президентами США и РФ могут сформировать новую повестку дня по урегулированию ситуации на Донбассе.

Позже в РФ заявили, что не против подключения США к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, в том случае если они согласятся повлиять на выполнение Украиной Минских соглашений.

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Автор: Виталий Саенко