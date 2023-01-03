Обмен было решено производить в Турции.

Запрос на обмен подозреваемого в госизмене и главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука исходил от российской стороны.

"Запрос на обмен Медведчука исходил от россиян, и когда украинцы согласились, переговоры состоялись в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Переговоры заняли время", – говорится в материале турецкого издания Hurriyet.

Также сообщается, что обмен было решено производить в Турции. Россия выдвинула условие, чтобы командиры Азова не возвращались в Украину, а остались в Турции. Украина с этим согласилась.

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После приземления самолетов из Украины и РФ в аэропорту Анкары в них под наблюдением сотрудников турецкой разведки вошли украинские и российские официальные лица.

Арест и обмен Медведчука: подробности

В мае 2021 года тогда еще действующий народный депутат Виктор Медведчук получил подозрение в госизмене.

В конце февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, но в апреле снова был задержан СБУ и отправлен в СИЗО.

21 сентября в рамках обмена пленными Медведчука выдали России, получив в обмен на него 200 украинских бойцов.

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