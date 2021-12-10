По его мнению, это небольшой, но очень важный результат.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден заверил его, что Россия пообещала США и миру, что она не собирается продолжать эскалацию украинских территорий.

Об этом он заявил в интервью на телеканале 1+1.

"Месседж, который я получил от президента США, заключается в том, что Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию в отношении территорий нашего независимого государства", - отметил Зеленский.

По его мнению, это небольшой, но очень важный результат.

Читайте такжеЗеленский ответил Путину: Членство в НАТО - это выбор украинского народа, а не РФ"О компромиссах никаких мы не говорили. Мы говорили о том, что у нас может появиться благодаря США еще одна площадка переговоров с РФ. Здесь очень тонкий хирургический момент - как не потерять нормандский формат...", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что для Украины важно не потерять эту площадку, потому что на ней, в частности, заинтересован президент Франции Эммануэль Макрон.

"Еще я познакомлюсь на саммите сейчас с новым канцлером Германии господином Шольцом. Но на сегодня у нас с Макроном хорошие отношения..., он сегодня один из очень важных лидеров Европы, который заинтересован в развитии и реализации всех наработок в нормандском формате. Поэтому для меня очень важна его реакция", - отметил глава государства.

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда отрицали распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Антонина Доломанжи