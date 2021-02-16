Глава МИД Украины заявил, что российский министр Сергей Лавров своими заявлениями продемонстрировал коллегам из Евросоюза «всю широту русской души».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация начала свертывание дипломатических отношений с Европейским Союзом в 2014 году, начав агрессию против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком пресс-конференции в Киеве.

«Россия начала сворачивать отношения с Европейским Союзом еще в 2014 году, начав агрессию против Украины. Потому что эта агрессия нарушила фундаментальные принципы, которые защищает Европейский Союз. И Евросоюз не сделал ничего для того, чтобы отдалиться от России. Это Россия отдаляется от Европейского Союза», - подчеркнул Кулеба.

«Что касается последних заявлений министра Сергея Лаврова, то можно только поблагодарить его за то, что он настолько полно и ярко продемонстрировал коллегам из Европейского Союза «всю широту русской души», - подчеркнул Кулеба.

Читайте такжеКулеба прокомментировал общение Кравчука с главарем "ДНР" в эфире росТВ

Отношения России и ЕС: что было раньше

По итогам визита в Москву вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в конструктивном диалоге с ЕС. По его словам, российские власти не хотели использовать его визит для налаживания конструктивного диалога с Евросоюзом.

В Москве Боррель призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова выполнять Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе. Высокий представитель ЕС указал на важность уважения территориальной целостности Украины.

Позже появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности России разорвать отношения с ЕС. В частности, Лавров, отвечая на вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом, заявил: «Исходим из того, что мы готовы. Мы - соседи. Если брать коллективно, они по-прежнему наш крупнейший торговый, инвестиционный партнер. Многие компании здесь работают, сотнями, тысячами исчисляются совместные предприятия. Если бизнес взаимовыгоден, мы будем его продолжать».

Он убежден, что РФ сейчас в военном отношении стала полностью самодостаточной. «Нам нужно добиваться такого же положения в экономике на случай, если мы еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях налагаются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах (поставки комплектующих, узлов). Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира, готовься к войне», - заявил Лавров.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ исказили смысл заявления Лаврова.

«А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», - отметил он.

«Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам», - сказал Песков в ответ на вопрос, возможен ли такой сценарий.

Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова «к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям».

«Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну это на случай, если безумие возобладает и подобные недружественные проявления будут иметь место», - добавил он.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко